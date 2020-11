Addio a Suor Ottavia Bertacco, una vita per la scuola

Addio a Suor Ottavia Bertacco di San Vittore Olona, aveva 74 anni. Faceva parte delle Sacramentine ed era molto conosciuta in paese.

Una vita dedicata ai bambini, alla scuola. E’ stata quella di suor Ottavia Bertacco, 74 anni, di san Vittore Olona, venuta a mancare a causa di una malattia. Era una religiosa appartenente all’ordine delle Sacramentine. Nella comunità sanvittorese era molto conosciuta: in paese era cresciuta, frequentando la parrocchia e l’oratorio.

Studentessa alle Commerciali delle scuole sanvittoresi, ha frequentava le attività parrocchiali in paese con grande dedizione e fedeltà tanto che nel 1965, quando aveva 19 anni, ha ricevuto il premio di primo grado nello Studio della Dottrina cristiana, riconoscimento conferito ai giovani che “Crescono in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e agli uomini”.

Il 21 settembre 1967, accompagnata dai familiari, la sanvittorese ha fatto il suo ingresso nell’istituto. Dopo il diploma, è stata insegnante e coordinatrice nelle comunità di Roma sant’Ippolito, Tiburtino, Primavalle e san Basilio.

Nel 2017 la sanvittorese ha accolto la proposta di trasferirsi a Cantù, dove si è sempre impegnata nella scuola elementare. E’ venuta a mancare domenica. I funerali si sono svolti mercoledì a Cerro Maggiore.

