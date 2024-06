Addio a Simone Re, agente di Polizia locale di San Vittore Olona.

Addio a Simone Re

Quattro paesi sono sotto shock: la mattina di oggi, martedì 18 giugno 2024, è venuto a mancare Simone Re, agente di Polizia locale in servizio a San Vittore Olona. Aveva 61 anni. Nella notte di lunedì era stato colpito da un'emorragia cerebrale, poi la corsa in ospedale dove gli è stata scoperta una malattia. La notizia della sua scomparsa è piombata in paese come un macigno. Re, che viveva a Villa Cortese, aveva svolto il servizio di agente anche a Villa Cortese, Cuggiono ed era attivo anche sul territorio di Canegrate, paese sul quale il comando sanvittorese e canegratese da molti anni operano in maniera associata.

Un grande uomo e professionista

Arrivato a San Vittore Olona nel 2019, Re viene da tutti ricordato come un grande professionista in divisa (impegnato anche nel sindacato) e, come gli altri colleghi, aveva ricevuto da Regione Lombardia l'attestato di riconoscimento per il grande e difficile lavoro svolto durante l'emergenza Covid sempre al servizio della comunità.