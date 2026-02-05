Addio a Sarah Guida, amatissima dipendente comunale

Era impiegata da diversi anni ai Servizi Demografici e Protocollo. Domani sarà lutto cittadino

Municipio e paese in lutto per la scomparsa di Sarah Guida, amatissima dipendente comunale di Bernate Ticino che si è spenta nei giorni scorsi.

“Il Comune di Bernate Ticino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sarah, dipendente comunale – afferma il sindaco Alessio Ottolini a nome della comunità – Impiegata da diversi anni ai Servizi Demografici e Protocollo, non verrà dimenticato l’impegno e la cordialità con cui ha sempre svolto il proprio lavoro. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i colleghi”.

Il lutto cittadino

Nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio 2026, in occasione delle esequie, gli Uffici comunali resteranno chiusi (verrà garantito unicamente il servizio di Polizia Locale).

“Stimata dipendente dell’area Servizi alla persona, ne ricordano con profonda commozione la grande professionalità, la dedizione al lavoro, la gentilezza e l’umanità che hanno contraddistinto il suo servizio verso la comunità” ricordano dalla lista di minoranza Bernate e Casate Nel futuro insieme.