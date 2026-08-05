Addio a Peverada, storico patron dell’omonima pasticceria

Canegrate perde uno dei suoi volti più conosciuti. È morto all’età di 82 anni Alessandro Peverada, storico patron della Pasticceria Peverada, artigiano e imprenditore che, con il suo lavoro, ha accompagnato per quasi sessant’anni i momenti più importanti di intere generazioni di canegratesi e di tanti clienti provenienti da tutto l’Altomilanese.

Addio ad Alessandro Peverada

Fondata nel 1967, la Pasticceria Peverada è diventata negli anni un punto di riferimento per chi cercava prodotti artigianali di qualità. Dai pasticcini della domenica alle torte per cerimonie, fino ai panettoni natalizi e alle colombe pasquali, le sue creazioni hanno scandito feste, ricorrenze e occasioni speciali di migliaia di famiglie.

Un volto familiare per i clienti

Per tutti era semplicemente Sandro. Chi frequentava il negozio lo ricorda soprattutto dietro la cassa, pronto ad accogliere i clienti con la cordialità che lo ha sempre contraddistinto e con la passione di chi aveva fatto del proprio mestiere una vera vocazione. La sua storia imprenditoriale si intreccia con quella del paese. Dallo storico laboratorio artigianale ricavato nella villetta di famiglia, dove la domenica si formavano lunghe code di clienti, fino al trasferimento nella sede attuale, poco distante da quella originaria, Sandro Peverada ha saputo far crescere l’attività senza mai perdere il legame con la tradizione e con la qualità delle lavorazioni artigianali. Un percorso costruito con impegno, esperienza e attenzione ai dettagli, che ha reso il marchio Peverada sinonimo di eccellenza ben oltre i confini di Canegrate.

Il ricordo di un artigiano

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in paese e nel territorio. In quasi sessant’anni di attività, Peverada non è stato soltanto un imprenditore, ma un punto di riferimento per una comunità che ha imparato ad associare il suo nome ai momenti più felici della vita: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, compleanni e alle festività natalizie e pasquali. Un artigiano conosciuto e stimato, che ha contribuito a tramandare la tradizione della pasticceria artigianale, mantenendo sempre alta l’attenzione per la qualità delle materie prime e dei prodotti.

Oggi l’ultimo saluto

L’ultimo saluto gli sarà dato oggi, mercoledì 5 agosto, nella chiesa parrocchiale di Canegrate. Il Rosario sarà recitato alle 14.10, mentre il funerale inizierà alle 14.30. Al termine della celebrazione la salma proseguirà per il Tempio crematorio.