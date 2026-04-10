Addio a Patrizio Bacchiega, indimenticato prof di educazione fisica

Era l'amatissimo insegnante delle scuole medie di Canegrate, se l'è portato via un malore. Abitava a San Vittore Olona dove era un pilastro dell'associazione "Amici di don Alain"

Addio a Patrizio Bacchiega, indimenticato professore di educazione fisica delle scuole medie di Canegrate. Abitava a San Vittore Olona.

Addio a Patrizio Bacchiega

Addio a Patrizio Bacchiega. Lo piange l’intero mondo della scuola di Canegrate: l’uomo, classe 1960 e residente a San Vittore Olona, è stato per molti anni l’amatissimo professore di educazione fisica delle scuole medie canegratesi. Con i ragazzi era sempre in prima linea tanto che, anche in pensione, era sempre al fianco della scuola e insieme ai giovani. A portarselo via è stato un malore che l’ha colpito nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile 2026. Bacchiera, insieme alla moglie Nicoletta, era un pilastro dell’associazione “Amici di Don Alain” che portava aiuto alla Diocesi di don Alain Youssuffa (sacerdote che per 9 anni è stato attivo a San Vittore Olona) in Camerun.

Il ricordo dei genitori

Nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, il Comitato Genitori Canegrate ha esposto un grande striscione in memoria del prof all’esterno delle scuole medie. “Ci uniamo al cordoglio per la perdita improvvisa di un professore che si è speso tanto per i nostri ragazzi e la nostra scuola” hanno ricordato mamme e papà canegratesi.

I funerali

I funerali si svolgeranno domani, sabato 11 aprile 2026, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.