Addio a Ornella Morandi, vicepresidente del Circolo Santa Teresa

Terzo settore in lutto a Legnano per l'improvvisa scomparsa di Ornella Morandi, colonna del Circolo Santa Teresa Mazzafame.

Si è spenta Ornella Morandi, spettacolo cancellato per lutto

A dare notizia della morte della donna sono l'Ati Mazzafame e il Gruppo Il Salice, che in segno di lutto hanno deciso di rinviare a data da destinarsi lo spettacolo "Una Persona alla volta", che sarebbe dovuto andare in scena domani, sabato 1 luglio.

"Le ragioni d’essere di tutte le realtà che concorrono alla vita del Centro Pertini-Il Salice sono l’associazionismo e la condivisione. Il

Circolo Santa Teresa Mazzafame, che di queste realtà è componente storico, ha perso nella giornata di martedì 27 giugno la propria vicepresidente, la carissima amica Ornella Morandi, venuta a mancare improvvisamente all’affetto di tutte le socie e dei suoi cari, cui va il nostro più profondo e sincero cordoglio. Ornella non ha mai mancato di dare il suo prezioso contributo all’Associazione nell’affrontare il disagio delle donne e dei bambini del quartiere e mantenere viva l’attività del nostro Centro partecipando all’organizzazione di vari momenti di aggregazione. Colpiti da questo grave lutto e in segno di doloroso rispetto, riteniamo doveroso sospendere, rinviandolo a un altro momento, lo spettacolo "Una Persona alla volta" in programma sabato 1 luglio".

L'ultimo saluto nel pomeriggio di sabato 1 luglio ai Santi Martiri

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 1 luglio 2023, alle 14.30, nella parrocchia dei Santi Martiri a Legnano. Alle 14.10 è prevista la recita del Rosario.