Spacciava nel parco, arrestato 20enne

Spacciava droga nel parco di via Diaz a Legnano: preso.

Spacciava nel parco

La Polizia di Stato lo ha arrestato mentre stava cedendo delle dosi di droga nel parco di via Diaz a Legnano. E' quanto accaduto nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno 2023, a due passi dal centro cittadino. I poliziotti sono stati impegnati in indagini tenendo d'occhio quella zona, dove era stata segnalata la vendita di sostanze stupefacenti all'interno dell'area verde, vicino a un esercizio commerciale, attività illecita favorita dalla presenza di siepi. Gli agenti hanno condotto accertamenti constatando come, già avvenuto in passato, vi era consumo e vendita di droga da parte di alcuni soggetti che, di fatto, fornivano la sostanza dietro al pagamento da parte di clienti di diverse nazionalità.

Il blitz

Così ieri sera i poliziotti sono entrati in azione, cogliendo un pusher in flagranza: si trattava di un 20enne, tunisino, irregolare. Stava cedendo alcune dosi di stupefacente (cocaina e hashish) ad alcuni giovani frequentatori del parco. Arrestato per cessione di sostanze stupefacenti, il 20enne è stato processato per direttissima e per lui è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora. Gli agenti hanno inoltre segnalato alla Prefettura l'acquirente, un 21enne ecuadoregno, per uso personale.