Addio a monsignor Fausto Giacobbe: il sacerdote è scomparso a 98 anni

Lutto in città

I funerali del prevosto si terranno martedì 19 agosto alle 15 nella basilica di San Martino di Magenta

Il fine settimana post Ferragosto è stato segnato da un indelebile lutto per la comunità di Magenta: nella mattinata di domenica 17 agosto è infatti scomparso a 98 anni monsignor Fausto Giacobbe, indimenticato parroco negli anni '90 e da decenni punto di riferimento per la cristianità magentina.

Addio a don Fausto Giacobbe, scomparso a 98 anni

A ricordare per prima la figura dell'amato prevosto è stata la comunità pastorale di Magenta nell'annunciare la data dei funerali, che si terranno martedì 19 agosto alle 15 nella basilica di San Martino. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 18 agosto alle 20.45 sempre in basilica e sarà possibile pregare presso la salma di monsignor Giacobbe a partire da lunedì 18 agosto alle 9.30 nella stessa basilica, presso l'altare della Madonna. La Messa di lunedì 18 agosto alle ore 18.30 in basilica sarà celebrata in suffragio di don Fausto.

Nel pomeriggio è giunto anche il commento dell'Amministrazione comunale magentina con il sindaco Luca Del Gobbo: