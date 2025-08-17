Pubblicato:
Lutto in città
Addio a monsignor Fausto Giacobbe: il sacerdote è scomparso a 98 anni
I funerali del prevosto si terranno martedì 19 agosto alle 15 nella basilica di San Martino di Magenta
Il fine settimana post Ferragosto è stato segnato da un indelebile lutto per la comunità di Magenta: nella mattinata di domenica 17 agosto è infatti scomparso a 98 anni monsignor Fausto Giacobbe, indimenticato parroco negli anni '90 e da decenni punto di riferimento per la cristianità magentina.
Addio a don Fausto Giacobbe, scomparso a 98 anni
A ricordare per prima la figura dell'amato prevosto è stata la comunità pastorale di Magenta nell'annunciare la data dei funerali, che si terranno martedì 19 agosto alle 15 nella basilica di San Martino. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 18 agosto alle 20.45 sempre in basilica e sarà possibile pregare presso la salma di monsignor Giacobbe a partire da lunedì 18 agosto alle 9.30 nella stessa basilica, presso l'altare della Madonna. La Messa di lunedì 18 agosto alle ore 18.30 in basilica sarà celebrata in suffragio di don Fausto.
Nel pomeriggio è giunto anche il commento dell'Amministrazione comunale magentina con il sindaco Luca Del Gobbo:
"A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Magenta esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Monsignor Fausto Giacobbe, il caro Don Fausto, tornato alla Casa del Padre. Don Fausto è stato per decenni una guida spirituale, un punto di riferimento e un pastore instancabile per la nostra comunità. La sua testimonianza di fede, il suo impegno costante e la sua vicinanza alle persone rimarranno impressi nella memoria e nel cuore di tutti i Magentini. La nostra comunità si stringe nel ricordo e nella preghiera, grata per quello che Don Fausto ha rappresentato per Magenta".