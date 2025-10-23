Addio a Mariuccia Bordegoni, la “leader” del campeggio dell’oratorio di San Magno

Addio a Mariuccia Bordegoni, “leader” dell’oratorio di San Magno di Legnano.
Addio a Mariuccia Bordegoni
Con lei se ne va un altro pezzo di storia dell’oratorio San Magno di Legnano.
Maria Bordegoni, per tutti Mariuccia, si è spenta la notte di lunedì all’età di 87 anni. Insieme al marito Virginio Taverna, per tutti Gigio e soprannominato come il “re del campeggio” e venuto a mancare nel 2022, erano autentici pilastri dell’oratorio legnanese, soprattutto del campeggio.
Lei ad dare aiuto in cucina, lui ad occuparsi soprattutto del montaggio, gestione e smontaggio delle strutture che accoglievano gli oratoriani e gli adulti.
La sua vita
Bordegoni era nata Legnano. Prima il lavoro, poi è stata casalinga crescendo le due figlie, Laura e Antonella. Cinque gli amatissimi nipoti ossia Stefano, Andrea, Marta, Luca e Matteo e la nipote bis Alice. Dagli anni Settanta la scoperta dell’oratorio di cui poi sono stati i pilastri.