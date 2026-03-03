Addio a Mariuccia Ballarati, pilastro della Parrocchia

Addio a Mariuccia Ballarati, storico pilastro della Parrocchia di Buscate.

Addio a Mariuccia Ballarati

L’intera comunità di Buscate è in lutto per la scomparsa di Maria Ballarati, da tutti conosciuta come Mariuccia. Donna dal cuore d’oro, si è spesa per il volontariato. Aveva 87 anni.

Il ricordo del Comune

“Vogliamo ricordarla per la sua generosità e il suo impegno per la nostra comunità e per la Parrocchia in particolare – ricordano dal Comune – Per anni ha lavato e stirato le tovaglie dell’altare, era nella corale, ha avviato il gruppo missionario, è stata determinante per la nascita della Caritas a Buscate e collaborava con l’assistente sociale del Comune per distribuire i pacchi della Caritas stessa. Ha aiutato tanti anziani con il 730 e molto altro, senza togliere nulla alla sua famiglia che ha amato incondizionatamente”.