Addio a Mario Coluccia, lo storico basso tuba della banda

Mario Coluccia si è spento a 76 anni; era il basso tuba della banda e membro del Cai di Nerviano.

Mario Coluccia tra musica e montagna

Aveva 76 anni, da circa 40 suonava il basso tuba nel Corpo musicale di Nerviano, realtà per la quale si è sempre speso moltissimo. E poi era membro del Cai Nerviano. Mario Coluccia è venuto a mancare in questi giorni. Con lui se ne va una colonna portante della banda cittadina: erano infatti gli inizi degli anni Ottanta quando Mario ha fatto il suo ingresso nel Corpo musicale e, da allora, non si è più separato dal suo basso tuba. Era poi un punto di riferimento per i giovani bandisti.

Sempre in prima linea

Originario di Parabiago, Colaccia era sempre in prima linea col suo strumento e la sua voglia di suonare. Ma non solo: altra sua passione era la montagna, passione che coltivava tra le fila del Cai Nerviano del quale è stato consigliere nella sezione.