Addio a Marino Calloni, ex volontario e consigliere della Croce Azzurra

Addio a Marino Calloni, storico consigliere della Croce Azzurra Buscate.

Addio a Marino Calloni

Per la Croce Azzurra Buscate il nuovo anno è iniziato con una brutta notizia: è, infatti, scomparso l’ex volontario e consigliere Marino Calloni (nella foto, al centro), 78 anni. Per i giovani volontari un volto amico e di famiglia in quanto suocero della segretaria Francesca “a cui mandiamo tutte le nostre più sincere condoglianze” afferano dall’associazione; per gli ex volontari o per chi è in associazione da diversi anni una figura di spicco che lo ha anche visto ricoprire il ruolo di consigliere.

Il grande impegno

“Molto attivo in quegli anni fino al 2007 era presenza quotidiana nella nostra sede per seguire i servizi giornalieri ed i mezzi – ricordano dalla Croce Azzurra Buscate – Per tutti rimani un esempio di presenza signorile e che ha saputo dare un’impronta di cambiamento per la nostra associazione. Esprimiamo nuovamente la nostra vicinanza alla famiglia Calloni, con affetto”.