Addio a Maria Meda, “sindaco della Brughiera”

Lutto a Bareggio per la scomparsa di Maria Meda, presidente dell’associazione Amici della Brughiera e figura di riferimento per tutto il quartiere.

Classe 1941, dai primi anni Settanta, periodo in cui si trasferì nella frazione bareggese dalla vicina Cascina Croce (frazione di Cornaredo), si è presa cura dell’antica chiesetta di Santa Maria alla Brughiera, edificata nel 1482, e da sempre è stata tra gli organizzatori della festa del 15 agosto e di tutti gli eventi che si tengono nel quartiere. Il suo impegno civico generoso e instancabile le è valso l’appellativo di “sindaco della Brughiera”.

E come ogni sindaco che si rispetti, anche Maria Meda ha indossato la fascia tricolore. È successo in occasione della Festa delle Ciliegie 2024, quando l’Amministrazione comunale l’ha voluta premiare “per il suo prezioso impegno civico in oltre mezzo secolo di volontariato e di dedizione per il quartiere della Brughiera” assegnandole la Ciliegia d’oro, onorificenza istituita dal Comune nel 2022.

“Quest’anno abbiamo deciso di premiare Maria Meda, che da più di 50 anni è la figura di riferimento della Brughiera. A nome di tutta la cittadinanza, vogliamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto e fa tuttora per il suo quartiere, dove ha contribuito a far crescere un bellissimo senso di comunità” aveva commentato allora il sindaco Linda Colombo.

Il primo cittadino ora piange la sua scomparsa con queste parole:

“Una notizia molto triste: è mancata Maria Meda, presidente dell’associazione Amici della Brughiera e figura di riferimento per tutto il quartiere. Nel 2024, in segno di riconoscimento per il suo decennale impegno civico, la Giunta decise di assegnarle la Ciliegia d’oro. Chiamata da tutti ‘sindaco della Brughiera’, in occasione della premiazione le consegnammo anche una simbolica fascia tricolore. Maria si è presa cura dell’antica chiesetta della Brughiera per oltre 50 anni e si è occupata dell’organizzazione dei vari eventi nel quartiere, contribuendo a far crescere un bellissimo spirito di comunità. A nome di tutta la cittadinanza, voglio ringraziare Maria per tutto quello che ha fatto. Un abbraccio ai suoi cari e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

L’ultimo saluto giovedì 26 febbraio alle 10 a San Martino

La camera ardente sarà allestita nella chiesetta della Brughiera, mentre il funerale sarà celebrato giovedì 26 febbraio alle 10 nella chiesa di San Martino.