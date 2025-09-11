Addio a Maria Cristina Martinoni, l’amatissima farmacista di Buscate.

Addio alla farmacista Maria Cristina Martinoni

La comunità di Buscate è in lutto per la scomparsa di Maria Cristina Martinoni: era l’amatissima farmacista della farmacia che portava il suo nome. E’ venuta a mancare nei giorni scorsi, fino all’ultimo la si vedeva dietro al bancone. Tutti la descrivono come una donna e professionista modello, sempre disponibile e gentile.

Il ricordo del Comune

“Vogliamo ricordare la nostra storica farmacista – il commento del sindaco Fabio Merlotti – Noi ‘grandi’ siamo passati tutti da lei: ricordo il bel negozio di fianco al ‘Commercio’, gli occhiali che portava appesi alla catenella e quando, inclinando il capo per guardarti, ti chiedeva come ‘Come stai? Cosa studi adesso?’ e ti mandava i saluti a casa. Un ricordo affettuoso, condoglianze sentite a Vittorio, Marilisa e Carla“.