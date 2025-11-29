Addio a Marco Agrati, il “gigante buono”

Conosciutissimo, da sempre attivo nella comunità, faceva parte del Complesso bandistico da più di 40 anni, ha fatto parte dell'Unione sportiva ed è stato il fondatore della pagina Facebook "Sei di San Vittore Olona se".

Addio a Marco Agrati. Lo piange tutta San Vittore Olona.

Si è spento Marco Agrati

Conosciuto da tutti fin da quando era giovanissimo, Agrati è venuto a mancare in queste ore con sempre a fianco i suoi cari e la compagna Tiziana: stava combattendo la sua battaglia contro una malattia. Aveva 57 anni.

L’impegno per il paese

Grande tifoso interista, la sua famiglia era nota e stimata per il negozio di alimentari che si affaccia sul Sempione, Marco è sempre stato attivo nella comunità: basti ricordare che faceva parte del Complesso bandistico sanvittorese da più di 40 anni, ha fatto parte dell’Unione sportiva ed era sempre attento e pronto a dare una mano e rilievo a ogni iniziativa che poteva valorizzare il paese. È stato inoltre il fondatore della pagina Facebook “Sei di San Vittore Olona se”.

I ricordi

Dall’organizzazione della Cinque Mulini, corsa campestre firmata dall’Us che ogni anno porta il paese alla ribalta nazionale, dichiarano:

“Oggi perdiamo non solo un amico, ma un esempio autentico di impegno e coraggio. Marco ha combattuto la sua battaglia più grande con una forza e una dignità che resteranno per sempre nei nostri cuori. Alla famiglia e alle persone che gli sono state vicine, il nostro abbraccio più sincero. Ciao gigante buono”.

Il complesso bandistico sanvittorese afferma:

“Oggi ci ha lasciato il nostro caro Marco. Con la sua scomparsa la banda non perde solo un musicante ma un membro fondamentale per il nostro gruppo, un trascinatore, sempre pronto a proporre nuove idee per fare conoscere la nostra banda a chiunque e in ogni modo. La sua passione e tenacia ci hanno aiutato negli ultimi anni a crescere e creare eventi musicali coinvolgenti. Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore ma sappiamo che la musica ci aiuterà a non dimenticarlo. Ciao Marco. La tua banda”