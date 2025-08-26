Lutto

Addio a madre Virginia Beretta, sorella di Santa Gianna Beretta Molla

La religiosa, suora presso l'istituto delle Canossiane di Bergamo, aveva da poco compiuto il secolo di vita

Addio a madre Virginia Beretta, sorella di Santa Gianna Beretta Molla
Magenta
Pubblicato:

Lutto per Magenta e il Magentino; si è spenta domenica a cento anni appena compiuti madre Virginia Beretta, ultima sorella ancora in vita di Santa Gianna Beretta Molla. La religiosa era suora presso l'istituto delle Canossiane di Bergamo, dov'è stato celebrato il funerale.

Addio a suor Virginia Beretta, sorella di Santa Gianna

Nata il 6 agosto del 1925, madre Virginia Beretta era l'ultima dei tredici figli di Alberto Beretta e Maria De Micheli. Una famiglia, la sua, cresciuta all'insegna della fede e che negli anni ha donato alla comunità pastorale del territorio diverse figure di rilievo. Tra esse il missionario cappuccino padre Alberto, al secolo Enrico Beretta, oggi proclamato Servo di Dio, o ovviamente Gianna Beretta Molla, canonizzata nel 2004 alla presenza della stessa madre Virginia.

Chiamata da tutti Ginia, madre Beretta entra nell’Odine delle Figlie della Carità Canossiane negli anni'40, per poi essere mandata in missione in Australia, a Hong Kong e in India. Proprio mentre si trovava in India, nel 1962, venne richiamata in Italia per assistere la sorella, con cui aveva condiviso gli studi in medicina, negli ultimi giorni di vita. I funerali si sono tenuti  martedì 26 agosto nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Bergamo, dove è sepolto il fratello Enrico.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151