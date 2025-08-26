Addio a madre Virginia Beretta, sorella di Santa Gianna Beretta Molla

Lutto

La religiosa, suora presso l'istituto delle Canossiane di Bergamo, aveva da poco compiuto il secolo di vita

Lutto per Magenta e il Magentino; si è spenta domenica a cento anni appena compiuti madre Virginia Beretta, ultima sorella ancora in vita di Santa Gianna Beretta Molla. La religiosa era suora presso l'istituto delle Canossiane di Bergamo, dov'è stato celebrato il funerale.

Nata il 6 agosto del 1925, madre Virginia Beretta era l'ultima dei tredici figli di Alberto Beretta e Maria De Micheli. Una famiglia, la sua, cresciuta all'insegna della fede e che negli anni ha donato alla comunità pastorale del territorio diverse figure di rilievo. Tra esse il missionario cappuccino padre Alberto, al secolo Enrico Beretta, oggi proclamato Servo di Dio, o ovviamente Gianna Beretta Molla, canonizzata nel 2004 alla presenza della stessa madre Virginia.

Chiamata da tutti Ginia, madre Beretta entra nell’Odine delle Figlie della Carità Canossiane negli anni'40, per poi essere mandata in missione in Australia, a Hong Kong e in India. Proprio mentre si trovava in India, nel 1962, venne richiamata in Italia per assistere la sorella, con cui aveva condiviso gli studi in medicina, negli ultimi giorni di vita. I funerali si sono tenuti martedì 26 agosto nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Bergamo, dove è sepolto il fratello Enrico.