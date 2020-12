Addio a Luciano Tesini, il cittadino dal cuore d’oro

Addio a Luciano Tesini: Cerro Maggiore piange il concittadino molto attivo nel volontariato e sempre presente agli eventi in paese.

Cerro Maggiore ha perso il suo concittadino “speciale”: Luciano Tesini si è spento all’età di 67 anni, stava lottando contro un tumore. Lascia la moglie Lia, i figli Mauro e Chiara, la sorella, il cognato, le nipoti e i parenti tutti. Nato e cresciuto a Rho, si era poi trasferito a Cerro Maggiore. Aveva lavorato alla Citroen di Pregnana Milanese fino alla pensione. Un uomo mite, buono, appassionato delle cose semplici, grande amante del suo paese e della voglia di farlo vivere. Da anni era membro attivo, anzi attivissimo, delle Acli di Cerro, del Centro anziani, dell’Avis di Legnano, della contrada Stra Neuva e molti altri gruppi ancora. E poi era membro de “I Amis”, gruppo folcloristico di Legnano famoso per i suoi canti popolari e tradizionali.

Impossibile vederlo fermo: dietro ogni evento c’era il suo zampino, sempre lui poi a macinare chilometri per i manifesti e portare volantini e avvisi nelle caselle della posta dei concittadini. E poi era sempre presente alle varie gite promosse dalle associazioni e dal Comune così come a tutti gli eventi in paese. Lui, grande lettore di Settegiorni e della Settimana, amava essere sempre aggiornato di quello che accadeva sul territorio. Inconfondibile il suo vocione che, unito al suo grande altruismo, lo aveva fatto diventare “motore” della vita sociale e del mondo associazionistico locale.

In questi mesi avevamo parlato anche di lui per la sua gatta Lilli, vera gatta da record: la gatta aveva compiuto infatti ben 25 anni (allontanatasi da casa, era poi deceduta).

I funerali si svolgeranno giovedì 31 dicembre 2020, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore. La funzione religiosa sarà preceduta, alle 10, dalla recita del santo Rosario. Tesini riposa nella camera mortuaria dell’hospice di Lainate.

