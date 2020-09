“Lilli” è la gatta da record: ha compiuto ben 25 anni FOTO

“Lilli”, una gatta di Cerro Maggiore, ha compiuto la bellezza di 25 anni. Felicità per il suo padrone Luciano Tesini e tutta la sua famiglia.

“Lilli”, gatta da record

“Lilli”ha compiuto ben 25 anni. E’ una gatta che, in zona (e non solo), probabilmente può vantare di essere la più longeva (il gatto più anziano del mondo è stato il texano “Cream Puff”, arrivato a ben 38 anni). Il suo padrone Luciano Tesini di Cerro Maggiore che l’ha sempre accudita con amore da quando quella gattina è entrata a far parte della loro vita (aveva solo 3-4 mesi). E’ praticamente cresciuta insieme alla figlia Chiara o, meglio, l’ha vista crescere, perché è lei la più “grande” per età delle due (Chiara di anni ne ha 19).

“Alla sera le piace ancora fare qualche passeggiata, ma dobbiamo stare attenti che non si allontani dal giardino perchè ha perso un po’ il senso dell’orientamento”, racconta Tesini.

La gatta sta bene, è in forma. Ogni mattina la famiglia Tesini la vede entrare in stanza per mangiare. Dolce, affettuosa, adora stare sulla gambe dei suoi padroni per essere sempre coccolata».

E in casa ha tanta compagnia: c’è un’altra gatta, “Melinda” (che di anni ne ha 7) e il simpatico meticcio “Rudy” («Giocano sempre insieme e Rudy è insaziabile nel voler divertirsi»).

E ora si gode la sua vecchiaia sapendo di essere la “mascotte” di casa.

Le foto:

