Addio a Ivan Bonazzoli, "volontario con la V maiuscola"

Lutto ad Arluno per la scomparsa di Ivan Bonazzoli, volontario del Gruppo comunale di Protezione civile.

Arluno piange Ivan Bonazzoli, volontario della Protezione civile

L'uomo aveva 68 anni ed era conosciutissimo in paese, dove tanti lo descrivono come una persona di grande umanità, simpatia e gentilezza. Massimo Gianoli, coordinatore della Protezione civile cittadina, lo ricorda così:

"Oggi abbiamo perso un uomo puro dall'animo gentile, sempre disponibile verso il prossimo in un modo sorprendente, credo personalmente di non aver mai incontrato persone così. Un Volontario col la V maiuscola, che incarna l'essenza di quello che è un volontario. Un amico, un vero amico, abbiamo perso tutti un amico e io ho perso il mio miglior amico. Ciao Ivan, un giorno ci rincontreremo e torneremo a ridere insieme".

L'ultimo saluto lunedì alle 10 nella palestra Aldo Moro

L'ultimo saluto a Bonazzoli, che a fine febbraio aveva perso la sorella Daniela (la "Dani" del Portico, il bar di via Roma che gestiva insieme al marito Enzo), si terrà lunedì 19 maggio alle 10 nella palestra Aldo Moro di via Damiano Chiesa. Da lì si proseguirà per il camposanto. La famiglia chiede di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a favore dell'Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). La salma di Bonazzoli riposa nella Casa funeraria Giardino degli angeli in via Marconi 70 in Inveruno, aperta sette giorni su sette dalle 8.30 alle 18 con orario continuato.