Addio a Italo Rimoldi, storico imprenditore di Cerro Maggiore.

Addio a Italo Rimoldi, storico imprenditore di Cerro Maggiore. Nei giorni scorsi si è spento dopo una lunga carriera: lui infatti il titolare della Rimoldi Spa di via San Clemente, da lui fondata nel 1974 e specializzata nella realizzazione di lavori stradali, acquedotti, fognature, demolizioni e scavi.

Il figlio di Italo, Francesco, è un esponente di spicco della contrada Sant’Erasmo di Legnano. “La Reggenza, il Concilio e tutti i contradaioli Biancoazzurri porgono le più sentite Condoglianze al capitano non reggente Francesco, a Valeria, a Claudia, alla moglie Giuseppina e ai nipoti, per la scomparsa del caro Italo, che questa mattina è venuto a mancare – affermano dalla contrada – Le nostre preghiere, la nostra vicinanza e tutto il nostro affetto sono rivolti ad amici, parenti e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrare Italo nella loro vita”.

“Il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Alessandro Airoldi, il Vice Gran Maestro Jody Testa, il Consiglio Direttivo e tutto il Collegio si uniscono al profondo dolore del capitano non reggente Francesco Rimoldi per la scomparsa del caro padre, Italo. Rivolgono a lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di vicinanza e affetto” recita una nota.