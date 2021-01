Addio a Giuseppina Ghidoli: la più anziana di Cuggiono

Addio a Giuseppina Ghidoli: lei, 105 anni compiuti a novembre, è venuta a mancare nel pomeriggio di oggi, martedì 26 gennaio 2021.

Addio a Giuseppina Ghidoli: cuggionese doc

Classe 1915, ha iniziato a lavorare a 13 anni come dama di compagnia nella famiglia dell’allora giudice Iannaccaro e ha svolto questa attività per quasi trent’anni. E’ stata una volontaria attiva nell’ambito ecclesiastico. “Tutte le domeniche per tantissimi anni dalle due alle sei del pomeriggio ero al banchetto delle caramelle all’oratorio femminile che si teneva all’istituto delle Madri Canossiane – ci aveva raccontato Giuseppina per i suoi 102 anni – Sono andata spesso con le madri a fare i ritiri spirituali nella casa madre di Verona”.

E’ infatti sempre stata attiva in Parrocchia. Per tantissimi anni la domenica pomeriggio era all’oratorio femminile al banco dei dolci. E sempre la domenica dopo la Messa delle 11 era al tavolo di vendita dei giornali cattolici. A questo tavolo ci è andata fino ai suoi cento anni.

Una donna sempre in campo per il volontariato

Dall’estate scorsa, prima di spegnere le 105 candeline, Giuseppina ha avuto un aiuto perché, nonostante ultracentenaria, ha sempre vissuto da sola nella sua casa, vicina a quella della nipote. “La zia è sempre stata una persona attiva e fino a pochi anni fa partecipava ancora alle celebrazioni in basilica – aveva ricordato la nipote Antonella – Si è sempre data da fare nel mondo del volontariato, soprattutto con i ragazzi. Andava poi in estate nella colonia di Miazzina”. Impossibile dimenticarla.