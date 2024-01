Addio a Giovanni Cerioli, storico bidello

Addio a Giovanni Cerioli, spentosi a 102 anni.

Inveruno piange Giovanni Cerioli, bidello alla Don Bosco per 25 anni

Inveruno piange la scomparsa dello storico ex bidello. Cerioli lascia la moglie Luigia Bottini, con cui si era sposato nel 1954, i tre figli Felice, Bruno e Betty, i nipoti Matteo e Fabio e il pronipote Tommaso. In paese era conosciutissimo: per ben 25 anni infatti ha svolto la propria professione alla scuola elementare Don Bosco, dopo aver vinto un concorso pubblico nel 1960 (prima faceva il manutentore in un'azienda tessile). Per dieci anni è stato l’unico bidello della scuola e gestiva tutto: dalla pulizia delle aule e di tutti gli altri locali al taglio dell'erba in giardino, alle piccole commissioni per la segreteria. Era anche il custode della scuola e il punto di riferimento delle maestre, che sapevano di poter contare su di lui in qualunque situazione.

L'ultimo saluto domani, mercoledì 3 gennaio, alle 15 in S. Ambrogio

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 3 gennaio, alle 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio e sarà preceduto dalla recita del Rosario (con inizio alle 14.30). Cerioli riposa alla casa funeraria Giardino degli angeli di via Marconi 70, aperta dalle 8.30 alle 18 con orario continuato.

Nella foto di copertina: Giovanni Cerioli ritratto in occasione del suo 102esimo compleanno, celebrato il 15 luglio 2023