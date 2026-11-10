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Addio a Gianmaria Galli, ex volontario della della Banca del Tempo e dell’Associarma di Legnano.

Addio a Gianmaria Galli, ex volontario della Banca del Tempo e dell’Associarma

Addio a Gianmaria Galli, ex volontario della Banca del Tempo e dell’Associarma a Legnano. Il legnanese, che aveva 79 anni, si è spento nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre 2026. Nella sua vita aveva lavorato come assistente tessile alla Cantoni; era un grande appassionato di storia locale e assiduo lettore del nostro settimanale Settegiorni. In città aveva fatto volontariato nella Banca del tempo all’Uic Legnano e per un po’ di tempo è stato vicino all’Associarma.

I funerali

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 11 novembre 2026, alle 14 nella chiesa parrocchiale di San Martino.