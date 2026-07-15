Addio a Gianfranco Leva, storico priore di San Bernardino

Storico, pittore e fotografo, è stato per anni un punto di riferimento del Palio, del Circolo Fotografico della Famiglia Legnanese e dell'associazionismo cittadino.

Legnano in lutto per la scomparsa di Gianfranco Leva, priore di San Bernardino e già presidente del Circolo Fotografico della Famiglia Legnanese, venuto a mancare a 92 anni nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, dopo una lunga malattia.

San Bernardino piange Gianfranco Leva

Il popolo biancorosso si stringe attorno alla famiglia con queste parole:

«La Contrada San Bernardino, profondamente addolorata, si stringe intorno alla famiglia Leva per la scomparsa del caro priore Gianfranco. Il nostro più sentito cordoglio va alla moglie Mariuccia, alla figlia Daniela e ai figli Paolo e Andrea, oltre che ai nipoti tutti».

Una vita tra Palio, arte e tradizione

Storico e pittore insieme alla moglie Mariuccia, Gianfranco Leva ha condiviso per tutta la vita anche la passione per il Palio e per la Contrada San Bernardino. A lui si devono i disegni dei mantelli del capitano e della castellana, ancora oggi indossati durante la sfilata storica dell’ultima domenica di maggio. Negli anni ’90 aveva inoltre realizzato una riproduzione in legno dipinto della tavoletta con il Sole di San Bernardino, portata in corteo dall’indimenticato parroco e cappellano di contrada don Luigi Poretti.

L’impegno nella Famiglia Legnanese e nello sport

Appassionato fotografo, Leva è stato una figura di riferimento anche all’interno della Famiglia Legnanese. Socio dal 1988, recentemente era stato premiato dall’associazione. Per molti anni ha fatto parte del Circolo Fotografico, di cui è stato anche presidente. Il suo impegno nel mondo dell’associazionismo cittadino si è esteso anche allo sport legnanese, con l’attività svolta nella Robur, lasciando un ricordo che va ben oltre i confini della contrada.