Addio a Franco Vaia, una vita al servizio della comunità

Insignito nel 2024 del Premio alla cittadinanza attiva Antonia Galli, ha dedicato anni alla politica e al volontariato nell'Anpi, in Legambiente e nel Cerchio Aperto.

Vittuone piange Franco Vaia, volontario e storico protagonista della vita associativa e politica del paese.

Si è spento Franco Vaia

Da anni impegnato nel volontariato, nell’Anpi, in Legambiente, nell’associazione Cerchio Aperto e nell’attività politica, nel 2024 era stato insignito dall’Amministrazione comunale del Premio alla cittadinanza attiva Antonia Galli, riconoscimento assegnatogli per il costante impegno nella raccolta di rifiuti e oggetti abbandonati nelle aree pubbliche del paese.

Il ricordo dell’ex sindaco

Tra i primi messaggi di cordoglio quello dell’ex sindaco Laura Bonfadini, che due anni fa gli aveva consegnato il premio:

«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Franco Vaia. Ho avuto l’onore di consegnargli il Premio alla cittadinanza attiva Antonia Galli, un riconoscimento che aveva meritato con i fatti, grazie al suo instancabile impegno nel prendersi cura del nostro paese e dell’ambiente. Franco ha dedicato con discrezione, generosità e costanza il proprio tempo al bene della comunità. Vittuone perde un cittadino esemplare, che ha dimostrato ogni giorno come l’amore per il proprio paese si esprima attraverso l’impegno concreto e il senso civico. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sincere e sentite condoglianze. Ciao Franco, grazie per il tuo esempio e per tutto ciò che hai donato alla nostra comunità. Il tuo ricordo resterà vivo».

L’impegno per il territorio

Vaia dedicava il proprio tempo e le proprie energie a numerose realtà del territorio. Era revisore della sezione Anpi Carlo Chiappa di Sedriano e Vittuone, collaborava con Legambiente, era volontario di Cerchio Aperto, associazione di famiglie e volontari a sostegno delle persone con disabilità, e aveva sempre mantenuto un forte impegno anche in ambito politico (storico militante di Rifondazione comunista, era stato tra i fondatori del progetto Sinistra a Vittuone).

Il saluto dell’Anpi

A ricordarlo è stata anche la sezione Anpi Carlo Chiappa, che ne ha sottolineato il valore umano e l’infaticabile disponibilità:

«Il compagno Franco Vaia ci ha lasciati. Rimarrà nei ricordi e nei cuori di tutti i compagni che lo hanno conosciuto e incontrato. Franco era persona mite ma determinata. Infaticabile militante comunista e dirigente della nostra sezione Anpi, sempre disponibile ovunque servisse. Generoso e intelligente, sia che fossero riunioni politiche sia che fosse lavorare ad una festa o organizzare manifestazioni lui con il suo mitico pulmino arancione era sempre presente. Ci mancherai molto caro Franco».