Addio a Franco Pasquali, storico maestro dell’Ars Nova

Addio a Franco Pasquali: il maestro e direttore dell’Ars Nova di Cerro Maggiore. Tanti i ricordi di chi lo ha conosciuto.

Addio a Franco Pasquali

Con lui se ne va un pezzo di storia della comunità di Cerro e Cantalupo. Nella serata di ieri, sabato 24 aprile 2021, si è spento Franco Pasquali, storico maestro e direttore della Schola Cantorum Ars Nova di Cerro Maggiore. Un uomo con una grande e squisita passione per la musica, che ha condotto per mano l’Ars Nova in tutta la sua storia facendola diventare protagonista di momenti indimenticabili e che hanno lasciato il segno.

Proprio per questo suo grande impegno, nel gennaio 2018 aveva ricevuto la benemerenza civica direttamente dalle mani dell’allora commissario prefettizio Anna Pavone.

I ricordi

“Con lui se n’è andata una figura importante, nella sua discrezione e semplicità, della storia culturale cerrese” ricorda commosso l’ex sindaco Teresina Rossetti; “Ciao Franco, una persona per bene che lascia una grande eredità e che si è sempre mosso con l’umiltà dei Grandi” aggiunge Alex Airoldi, ex candidato sindaco ed esponente della lista civica Progetto Comune.

“Insieme abbiamo condiviso i momenti più alti della musica corale: Messa dell’Incoronazione e Requiem di Mozart, Nelsonmesse di Haydn, Gloria di Vivaldi, Schubertmesse, IX Sinfonia di Beethoven, Requiem di Verdi e ancora pagine e pagine di opere che sapeva sempre ‘firmare’ coi suoi pacati suggerimenti e la sua intensa sensibilità musicale – ricorda il mastro Mauro Ivano Benaglia – Ricordo la Sua gioia quando ricevette con orgoglio la medaglia d’Argento per aver onorato con passione gli impegni del Coro dell’Ordine di Malta di cui è stato Direttore, l’emozione nel dirigere nelle grandi Cattedrali con quel gesto nobile e carismatico, l’accettare con spirito le sfide che la musica gli presentava. Sempre con capacità, entusiasmo e partecipazione. Alla guida della Sua creatura, la Schola Cantorum Ars Nova di Cerro Maggiore, andava fiero, portava in alto quel nome e con modestia – quella dei grandi – riusciva sempre ad emozionare, emozionarci. ‘Adesso ti aspetta il lavoro più Alto: preparare il coro degli Angeli’. Non ci sarà fatica, ne paura ne ansia….sono già li ad aspettarti, con le partiture in mano. Ti basterà sederti al pianoforte e dare l’attacco. Ti ascolteremo, con un briciolo d’invidia, da quaggiù. Ciao Franco”.