Addio a Fiorenza Lazzari, altra colonna portante di Radio Trm

Addio a Fiorenza Lazzari, anima pulsante di Radio Trm e venuta a mancare a 58 anni.

Addio a “Fiore”: il ricordo della sua radio

“Tutti noi qui a Radio Trm abbiamo terminato le lacrime. È un anno che ci segna profondamente”. Con queste parole tutti i componenti di Radio Malvaglio hanno voluto salutare un altro componente fondamentale della loro realtà: Fiorenza Lazzari. “Fiore” – come la chiamavano affettuosamente tutti -, anche lei di Malvaglio, è venuta a mancare la all’età di 58 anni. Una scomparsa che si aggiunge a quella di Carla Colognesi, membro fondatrice di Radio Trm e avvenuta inizio giugno, nemmeno un mese fa.

“Resteremo in silenzio un’altra volta”

“Ancora ci trova stretti nel dolore per la perdita della cara Fiore – hanno annunciato dalla radio nella serata di venerdì 24 luglio 2020 – Domani 25 luglio, dopo il Sabato del Castanese, resteremo in silenzio un’altra volta fino alle 15 quando trasmetteremo il suo funerale: un modo per cercare di superare insieme questo lutto. Per tutto il resto della giornata la nostra programmazione sarà mutata, in segno di rispetto”.

(Nella foto in copertina, da destra, Carla Colognesi e Fiorenza Lazzari)

