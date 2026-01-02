Addio a Ercole Gorlini, imprenditore “sensibile ai bisogni delle persone”

Lutto a Legnano per la scomparsa di Ercole Gorlini, presidente dell’omonima azienda produttrice di porte e finestre sartoriali fondata dal padre Remo nel 1951.

Legnano in lutto per la morte di Ercole Gorlini

L’imprenditore si è spento ieri, giovedì 1 gennaio, a 86 anni. La notizia della sua morte ha suscitato vasto cordoglio in città, dove Gorlini era conosciutissimo e stimato non solo per le doti professionali ma anche per lo spessore umano. Un gentiluomo che ha dedicato la propria vita non solo alla famiglia e al lavoro ma anche alla comunità, sostenendo generosamente il mondo del volontariato.

“Imprenditore sensibile ai bisogni delle persone”

A esprimere cordoglio per la morte di Gorlini sono il sindaco Lorenzo Radice e il vicesindaco Anna Pavan con tutta la Giunta comunale. Così dichiara Radice:

“Il primo ricordo che ho di Gorlini risale ai tempi della mia attività nelle associazioni di volontariato, ambito in cui, nella miglior tradizione dell’imprenditoria legnanese, si è dimostrato sensibile ai bisogni delle persone e attento alle dinamiche sociali della nostra comunità. Da sindaco l’ho ‘ritrovato’ quando abbiamo cominciato a lavorare per riattivare il gemellaggio fra le Città di Legnano ed Ebolowa; Gorlini, infatti, era fra le persone che, negli anni in cui i rapporti istituzionali si erano un po’ allentati, si sono impegnate per mantenere vivo quel legame. L’imminente visita della delegazione camerunense nel mese di gennaio sarà un’occasione ulteriore per ricordarne la figura, di uomo e di imprenditore. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Il ricordo e la gratitudine del Legnano calcio

Anche l’Ac Legnano piange lo storico imprenditore, sponsor di maglia dei lilla negli anni ’80 con il marchio Komarek. La società afferma:

“Con il suo sostegno, il club lilla ha potuto vivere stagioni importanti della propria storia, rafforzando un legame autentico tra la società, il territorio e chi ha creduto nei nostri colori con passione e lungimiranza. Alla famiglia Gorlini e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del p𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐙𝐨𝐩𝐩𝐢, della dirigenza, dei tesserati e di tutta la famiglia lilla”.

Le esequie saranno celebrate domani mattina

Legnano darà l’ultimo saluto a Gorlini domani, sabato 3 gennaio. Il funerale è fissato per le 11 nella chiesa di San Pietro.