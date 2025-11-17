Aveva 90 anni ed era una presenza costante in paese, attivo anche tra le fila del Centro anziani

Addio a Emidio Bianchi, presidente dei Combattenti e Reduci di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Addio a Emidio Bianchi

Paese in lutto per la scomparsa di Emidio Bianchi, presidente dei Combattenti e Reduci di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. L’uomo, 90 anni, era una persona molto attiva, stimata e conosciuta. Con lui se ne va una presenza attiva nella frazione, ma non solo. Oltre all’impegno con la sezione dei Combattenti, Bianchi era sempre presente alle varie iniziative in paese ed era anche attivo tra le fila del Centro anziani.

I funerali

I funerali si svolgeranno martedì 18 novembre 2025, alle 14, partendo dalla chiesa di San Bartolomeo di Cantalupo.