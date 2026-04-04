Addio a don Gianni Viganò, il “don” di tanti ex giovani sanvittoresi

Addio a don Gianni Viganò, ex sacerdote di San Vittore Olona.

Addio a don Gianni Viganò

Addio a don Gianni Viganò, ex sacerdote attivo molti anni fa a San Vittore Olona. Si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile 2026, all’età di 87 anni. Nativo di Besana Brianza, è volato in cielo a Lesmo. Per la comunità sanvittorese è una vera e propria istituzione: in paese era arrivato da prete novello nel 1964 (anno della sua ordinazione sacerdotale) e ci era rimasto fino al 1976, lasciando un segno profondo. Grandissimo infatti il suo impegno con i ragazzi – memorabili le esperienze di amici e condivisione nei campeggi in montagna – e poi, nel 1974, a lui è venuta l’idea di far nascere il Centro giovanile calcio.

I 50 anni del “suo” Centro giovanile calcio

Il “suo” Centro giovanile calcio, nel 2024, ha spento le sue prime 50 candeline. Per la società, in paese, si era svolta una grandissima festa, alla presenza proprio di don Gianni.