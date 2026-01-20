Addio a Claudio Rossi, storico volontario di Insieme di Nerviano.

Addio a Claudio Rossi, storico volontario

Con lui se ne va uno dei pilastri dell’associazione Insieme, attiva da molti anni sul territorio e che ogni giorno si occupa del trasporto di anziani e disabili da e per i luoghi di cura: nei giorni scorsi è venuto a mancare Claudio Rossi. Aveva 81 anni e da più di 15 era uno dei volontari dell’associazione.

Le sue mansioni era quelle d’ufficio, dedicandosi completamente alla parte amministrativa: lui, quando era di turno, a programmare i vari servizi degli altri volontari, a contattarli e a rispondere al telefono della sede.

Il ricordo

“Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per il suo prezioso contributo – affermano da Insieme – I volontari esprimono alla famiglia le loro più sentite condoglianze”.