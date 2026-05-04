Addio a Carlo Ronzio, storico salumiere e volto del commercio cittadino

Aveva avviato la propria attività in via Santa Crescenzia nel 1966 e nel 2018 era arrivato il riconoscimento di "Negozio storico" da Regione Lombardia.

Magenta perde un altro pezzo della sua storia commerciale. È scomparso all’età di 82 anni Carlo Ronzio, storico salumiere e punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Si è spento Carlo Ronzio, da 60 anni salumiere dei magentini

Una figura che, dal 1966, per quasi 60 anni ha accompagnato la vita quotidiana della città con la sua bottega in via Santa Crescenzia, diventata nel tempo sinonimo di qualità, tradizione e umanità. Ronzio aveva ricevuto nel 2018 il riconoscimento di “Negozio storico” da Regione Lombardia, premiato a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana. Un titolo che celebrava oltre cinquant’anni di attività e una dedizione totale al mestiere, iniziato da giovane dopo esperienze da garzone e studi serali di gastronomia. Nel suo racconto emergeva già allora la preoccupazione per il progressivo impoverimento del commercio di vicinato, tra chiusure e centri storici sempre più svuotati.

Fu anche presidente dell’Associazione Scuole materne

Accanto all’attività commerciale, Ronzio ha rappresentato anche un impegno sociale costante, in particolare come presidente dell’Associazione Scuole materne. Un profilo che univa professionalità, radicamento e attenzione alla comunità.

L’ultimo saluto giovedì mattina nella Basilica di San Martino

Lascia le figlie Silvia e Raffaella, i nipoti Francesca, Laura, Alessandro e Camilla, la sorella e i parenti tutti. Il funerale sarà celebrato giovedì 7 giugno alle 10 nella Basilica di San Martino, preceduto alle 9.30 dalla recita del Rosario. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte all’Aicit Magenta Roberto Corneo, associazione che si occupa del trasporto e del supporto ai malati oncologici.

In poche settimane la città ha detto addio a tre commercianti storici

Nei primi mesi dell’anno Magenta aveva già salutato due figure storiche del commercio cittadino: a inizio aprile era morto a 88 anni il pasticciere Adriano Porta e, a febbraio, si era spento a 77 anni il fornaio Giuseppe Pisoni. Tre storie diverse, le loro, ma unite da un filo comune: per decenni hanno guidato botteghe capaci di costruire identità, relazioni e memoria collettiva della città.

Nella foto di copertina: Carlo Ronzio ritratto nella sua salumeria nel 2015