Parabiago piange la scomparsa all’età di 107 di Carla Musazzi, che per mezzo secolo ha preso le redini e guidato il calzificio Rede, segnando la storia della storia della Città della calzatura.

Addio a 107 anni a Carla Musazzi, la “Regina” della Rede

“Donna Carla” oppure “La regina delle calze”, tanti sono i soprannomi che erano stati associati all’ultra centenaria venuta a mancare in nottata.

Pioniera dell’imprenditoria femminile del ‘900. Dopo la morte del marito, Mario Re Depaolini, avvenuta nel 1964, Carla aveva mantenuto le redini dell’attività. Nel 1990 sempre lei è stata nominata Cavaliere del lavoro. Una nomina che la Musazzi ricevette dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

In occasione del suo 107esimo compleanno, la stessa ha ricevuto la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Leone XIV, consegnata direttamente dal sindaco Raffaele Cucchi e dal presidente del Consiglio comunale della Città di Parabiago Adriana Nebuloni alla presenza dei nipoti Michele e Giovanni.