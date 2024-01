Ad Abbiategrasso uomo accoltellato ad una gamba: è grave

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 17.30 circa i Carabinieri di Abbiategrasso sono intervenuti in via Cassolnovo per la segnalazione di una lite, dove un ragazzo 32enne romeno è rimasto ferito alla gamba sinistra, da un soggetto che poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce . Il ferito è stato portato in ospedale non in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identificazione dell'aggressore.

In ospedale per il forte sanguinamento

Il fatto si è verificato in una zona periferica e isolata alle spalle del cimitero della città. Al momento non si conoscono le cause dell’aggressione, saranno i militari della compagnia di Abbiategrasso a far luce sull’accaduto. L’agenzia per le emergenze urgenze della Regione Lombardia sul posto della lite ha inviato un ambulanza e un’auto medica in codice rosso.

Da una prima ricostruzione l’uomo è stato ferito ad una gamba e per il forte sanguinamento provocato dalla ferita, il 32 enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano per tentare di fermare la forte emorragia.