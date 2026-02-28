Accusato di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni, arrestato 50enne

Le indagini, scattate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno raccolto elementi a supporto e conferma, giustificando la misura cautelare.

Nella mattinata odierna, la Polizia Locale di Nerviano-Pogliano, unitamente alla Polizia Locale di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Milano nei confronti di un uomo di 50 anni, italiano, per il reato di violenza sessuale su una ragazza 14 anni.

Violenza sessuale su una 14enne, 50enne arrestato

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 50 anni accusato di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. Le indagini, delegate al Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia Locale di Milano a seguito di denuncia presentata dalla minore, hanno raccolto elementi a supporto e conferma della denuncia, giustificando la misura cautelare.

Perquisizione domiciliare e sequestri informatici

Gli agenti si sono recati a casa del soggetto per dare esecuzione sia alla perquisizione domiciliare sia all’ordinanza di custodia. Le perquisizioni hanno riguardato in particolare apparecchiature telefoniche e telematiche, permettendo di rinvenire ulteriore materiale fortemente indiziante. Sono stati sequestrati sia i dispositivi elettronici sia i cloud e i profili social tramite personale specializzato della Polizia Locale di Milano.

Sequestro di armi e denuncia per porto di strumenti occultati

La perquisizione in auto ha permesso di rinvenire due coltelli a lama a punta di 8,5 cm, nascosti all’interno di un oggetto di legno che ne celava la presenza. Per questo, la Polizia Locale di Nerviano-Pogliano ha proceduto con autonoma notizia di reato, applicando per la prima volta il nuovo decreto sicurezza. L’uomo è indagato ai sensi dell’art. 4-bis della legge 110/75, che punisce il porto di strumenti dotati di lama affilata o appuntita camuffati o occultati in altri oggetti.