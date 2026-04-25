Accusa un malore mentre pesca e cade in acqua: salvato da un amico e trasportato in ospedale, è grave

Un pescatore accusa un malore, cade nel Naviglio grande, tra Castano Primo e Turbigo, e l’amico si tuffa per salvarlo: grave un 63enne di Busto Garolfo, che è stato elitrasportato all’ospedale di Legnano e versa in gravi condizioni.
Paura nelle acque del Naviglio grande
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, nelle acque del Naviglio grande, tra Castano Primo e Turbigo, dove i due protagonisti di questa vicenda che ha avuto del miracoloso sono stati soccorsi e poi messi in salvo grazie all’intervento da parte dei Vigili del Fuoco all’altezza di Castano Primo. I due, uno dei quali 63enne, residenti a Busto Garolfo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, dopo che l’appassionato di pesca si è sentito male, è caduto in acqua per poi ricevere l’ausilio dell’amico che ha visto la scena e si è gettato nel Naviglio per metterlo in salvo.
L’intervento dell’amico, quello dei soccorsi e il trasporto in ospedale
L’intervento si è rivelato provvidenziale, mentre sul posto è atterrato l’elisoccorso, e sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Versa in gravi condizioni in nosocomio il 63enne che si stava dedicando all’attività di pesca, illeso l’amico eroe.