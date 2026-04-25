Accusa un malore mentre pesca e cade in acqua: salvato da un amico e trasportato in ospedale, è grave

L'appassionato di pesca si è sentito male, è caduto in acqua e ha poi ricevuto l'ausilio dell'amico che si è gettato nel Naviglio per metterlo in salvo

Paura nelle acque del Naviglio grande

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, nelle acque del Naviglio grande, tra Castano Primo e Turbigo, dove i due protagonisti di questa vicenda che ha avuto del miracoloso sono stati soccorsi e poi messi in salvo grazie all’intervento da parte dei Vigili del Fuoco all’altezza di Castano Primo. I due, uno dei quali 63enne, residenti a Busto Garolfo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, dopo che l’appassionato di pesca si è sentito male, è caduto in acqua per poi ricevere l’ausilio dell’amico che ha visto la scena e si è gettato nel Naviglio per metterlo in salvo.

L’intervento dell’amico, quello dei soccorsi e il trasporto in ospedale

L’intervento si è rivelato provvidenziale, mentre sul posto è atterrato l’elisoccorso, e sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Versa in gravi condizioni in nosocomio il 63enne che si stava dedicando all’attività di pesca, illeso l’amico eroe.