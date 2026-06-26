Attimi di paura nella mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, a Parabiago per un’auto uscita di strada e schiantatasi contro un albero.

Accusa un malore alla guida e si scontra contro un’albero: grave un 47enne

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 11.30, quando l’uomo alla guida della vettura – un uomo di 47 anni – avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo così il controllo del mezzo e terminando la propria corsa contro un albero nell’area dell’incrocio tra via Sempione e via Mameli.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti ha portato sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, due ambulanze in codice giallo, l’elisoccorso e un’automedica, oltre gli agenti della Polizia Locale di Parabiago e i Carabinieri della stazione locale.

Il trasferimento all’ospedale di Legnano

L’uomo è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario arrivato sul posto. Dopodiché è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Legnano in codice rosso. Coinvolta nell’incidente anche una donna, che si trovava a bordo dell’automobile insieme al 47enne, anche lei trasferita in ospedale a Legnano, ma in codice verde.

L’incidente ha inoltre causato anche qualche disagio alla circolazione, in quanto per la durata dell’intervento, la strada è stata chiusa per garantire i soccorsi.