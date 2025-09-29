Accoltellò la moglie durante la Festa della Sucia: 45enne arrestato in Kosovo

È stato arrestato nelle prime ore di sabato 27 settembre, a Pristina, il 45enne di origini kosovare, accusato del tentato omicidio della moglie avvenuto a Boffalora sopra Ticino domenica 21 settembre. L’annuncio è stato dato dai Carabinieri nella serata di lunedì 29.

Accoltellò la moglie durante la Sucia: arrestato in Kosovo

Quel giorno, intorno alle ore 10, al numero di emergenza 112 era giunta la segnalazione di una donna sanguinante in strada che chiedeva aiuto ai passanti. La vittima, raggiunta da diversi fendenti a braccia e torace, era stata immediatamente soccorsa ed elitrasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove era giunta in pericolo di vita.

Le indagini, avviate dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Abbiategrasso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, hanno subito indirizzato l’attenzione verso il marito della donna. Le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e i rilievi tecnici eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo, dopo essersi furtivamente impossessato di un coltello all’interno di un bar del paese, aveva aggredito la moglie nei pressi dell’abitazione di famiglia, proseguendo poi l’azione lungo la via che conduce al centro abitato. L’arma è stata successivamente rinvenuta e sequestrata in strada.

Il tentativo di fuga oltrefrontiera

L’aggressore aveva pianificato la fuga: a meno di 3 ore dal fatto era già in volo verso il Kosovo, dopo essersi imbarcato dall’aeroporto di Milano Malpensa utilizzando un biglietto acquistato il giorno precedente. Grazie al coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e alla collaborazione con le Autorità locali, l’uomo è stato localizzato e arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta del Pubblico Ministero. In virtù del trattato di estradizione in vigore dal 2016 tra Italia e Kosovo, il 45enne dovrà essere estradato in Italia entro 40 giorni per essere sottoposto a interrogatorio.

L’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La vittima, che inizialmente versava in condizioni critiche, è ora fuori pericolo di vita. La stessa ha riferito agli inquirenti che il gesto sarebbe riconducibile alla forte gelosia del marito.