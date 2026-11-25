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Accoltellato davanti al municipio di Nerviano: grave un uomo di 68 anni.

Accoltellato davanti al municipio

Accoltellato davanti al municipio. E’ quanto successo a Nerviano nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 novembre 2026. Erano circa le 18.30 quando un uomo, 68 anni, è entrato in un bar delle vicinanze chiedendo aiuto. Subito si era capito che la situazione era grave. L’uomo era stato ferito infatti con la lama di un coltello. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa insieme all’automedica dell’ospedale e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

L’uomo è stato portato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Il 68enne, che abita in paese, non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul fatto stanno indagando ora i Carabinieri, per cercare di risalire all’identità dell’aggressore, che è scappato.