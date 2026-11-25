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Accoltellato davanti al municipio di Nerviano, preso l’aggressore: è un 59enne di Rho.

Accoltellato davanti al municipio, preso l’aggressore

Il caso è stato risolto a tempo di record grazie alle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il caso era quello del 68enne accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 novembre 2026, fuori dal municipio di Nerviano. Il ferito, colpito anche all’addome con una lama, era stato portato in codice rosso (non in pericolo di vita) all’ospedale di Legnano.

Le indagini

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Legnano e quelli della Stazione di Nerviano, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, un 59enne italiano, residente a Rho, ritenuto responsabile del ferimento del 68enne, residente a Nerviano.

Tutto era nato a causa di una lite scoppiata tra i due in Piazza Manzoni, proprio davanti all’ingresso del palazzo comunale. Una lite scoppiata per futili motivi. Il 59enne aveva colpito il 68enne con sette fendenti, colpendolo all’addome, al collo, alla clavicola e alle braccia, dandosi poi alla fuga. Le indagini erano partite subito e hanno così permesso di identificare l’aggressore. Il 59enne ha raccontato di aver gettato il coltello nel fiume Olona e nella sua abitazione sono stati ritrovati gli abiti indossati al momento dei fatti.