Si finge donna delle pulizie e tenta di rapinare la padrona di casa, ma viene accoltellata

Si fine donna delle pulizie per rapinare la padrona di casa, che l'accoltella: paura a Legnano.

Momenti di paura quelli vissuti questo pomeriggio a Legnano. Dopo una colluttazione, una giovane è stata accoltellata da un'altra donna. Tutto è successo in pochi istanti in un'abitazione di via Melzi. Da una parte c'era la padrona di casa, brasiliana naturalizzata italiana. Dall'altra una 21enne, straniera. Le due si erano conosciute qualche settimana fa. La padrona di casa era infatti in cerca di una collaboratrice domestica. E la 21enne si era fatta avanti proprio per quel lavoro di donna delle pulizie. Oggi le due si sono incontrate per il colloquio di lavoro.

Solo che la 21enne di quel lavoro non era minimamente interessata: in maniera fulminea ha infatti intimato alla donna di consegnarle quello che di prezioso aveva in casa. Ma la padrona di casa ha reagito, tra le due è nata una colluttazione. La padrona di casa ha colpito la giovane, ferendola lievemente alle mani con la lama.

L'arrivo della Polizia e l'arrest

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. La 21enne è stata trasportata in codice verde al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza. Gli uomini del vicequestore aggiunto Ilenia Romano l'hanno poi arrestata per tentata rapina pluriaggravata e denunciata essendo irregolarmente in Italia.