Insulti e minacce nel dopo partita: Malagò multato

Post partita incandescente ieri, domenica 4 febbraio, allo Stadio Mari di Legnano.

Dopo la sconfitta col Crema Malagò minaccia un tifoso che contesta i lilla

Dopo il triplice fischio dell'incontro di Serie D che ha visto fronteggiarsi Legnano e Crema, con i padroni di casa sconfitti per 2-0, dal pubblico - per la verità scarso - sono partite le contestazioni all'indirizzo dei lilla. Alcuni tifosi hanno criticato i giocatori e non sono mancate reazioni scomposte. In particolare quella di Matteo Malagò, che ha rivolto pesanti minacce all'indirizzo di un tifoso.

Il giocatore dell'Ac Legnano si è poi scusato sul proprio profilo facebook

Un gesto inqualificabile, per il quale il giocatore si è scusato sul proprio profilo facebook, spiegando che il suo comportamento è stato frutto della

"rabbia di chi con i suoi compagni sperava di dare una sferzata alla stagione della squadra e invece convive con l'ennesima sconfitta".

La società annuncia la multa per il proprio tesserato e promette: "Daremo di più"

Oggi, lunedì 5 febbraio, è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Ac Legnano, che ha spiegato di aver multato Malagò:

"La società Ac Legnano non può tollerare comportamenti come quelli occorsi tra un suo tesserato e un tifoso dopo il triplice fischio della gara di ieri. Fanno piacere le parole di scusa del giocatore ma non sono sufficienti. Malagò è stato quindi multato, perché quando le cose non vanno bisogna solo restare a testa bassa e lavorare per uscirne. Come ha precisato il direttore Alessio Ferroni: 'Tutta la società è consapevole della delicatezza del momento e nessuno più di noi è consapevole di quanto le critiche che ci piovono addosso siano comprensibili. Vogliamo e dobbiamo dare di più, abbiamo due settimane di lavoro davanti per impostare al meglio la gara con il Club Milano. Archiviamo un brutto momento, figlio anche di una sconfitta che non ci aiuta di certo e guardiamo a quanto c'è da fare'".