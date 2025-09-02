Accoltella il padre per difendere la madre, 52enne in fin di vita all’ospedale di Legnano

Durante le operazioni di soccorso l’uomo è sempre stato cosciente, ma le sue condizioni sono considerate dai medici molto gravi e l’uomo sarebbe ancora in pericolo di vita. I militari della compagnia di Legnano, una volta che l’uomo è stato trasportato in elicottero al nosocomio legnanese hanno ascoltato la donna e il più grande dei due figli per provare a ricostruire quanto successo e per verificare se davvero i fendenti che il 20enne ha inferto al genitore durante la lite siano stati una reazione a un’aggressione da parte della vittima nei confronti della moglie.

L’uomo, titolare di una agenzia di buttafuori, era stato dimesso da pochi giorni dall’ospedale