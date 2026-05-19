Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 18 maggio, all’interno della Sala Consiglio del Comune di Vittuone, il tavolo istituzionale dedicato al tema dell’accessibilità della stazione Vittuone–Arluno e del diritto alla mobilità delle persone.

Accessibilità della stazione, si apre il tavolo istituzionale

All’incontro, moderato da Mauro Foieni, hanno partecipato la sindaca di Vittuone Laura Bonfadini, Michela Grande della Direzione Nazionale UILDM, la Consigliera Regionale Lisa Noja e il Senatore Ivan Scalfarotto.

Il confronto ha riportato al centro un problema noto da anni: l’impossibilità, per molte persone con disabilità, difficoltà motorie, anziani e famiglie, di accedere alla stazione e ai treni in sicurezza e autonomia. È emersa con chiarezza la necessità di passare da una fase di segnalazione a una fase di lavoro comune e continuativo.

Verso un percorso condiviso

Tra gli elementi condivisi, la volontà di costruire un tavolo di lavoro comune con associazioni e rappresentanti dei cittadini, per definire insieme i passaggi successivi: comunicati stampa, iniziative pubbliche e altre azioni di sensibilizzazione, comprese eventuali forme di mobilitazione condivisa come i flash mob.

Nel corso del confronto è emersa anche la scelta di attendere la risposta del Ministero all’interrogazione presentata dal Senatore Scalfarotto prima di valutare ulteriori iniziative formali, così da mantenere il percorso istituzionale ordinato e verificare quali passaggi possano davvero aggiungere valore.

L’incontro ha rappresentato un passaggio importante di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza. Il lavoro non si chiude qui: nei prossimi giorni verranno definiti i passaggi successivi per dare continuità al percorso avviato ieri sera.