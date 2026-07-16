Abbiategrasso: uomo accoltellato in pieno centro

Un altro grave fatto di cronaca in pieno centro ad Abbiategrasso, è successo questo pomeriggio, giovedì 15 luglio, verso le 18 , in mezzo alle persone sedute sulle panchine dei giardinetti del Castello vicino al monumento dei caduti davanti all’ingresso del parco della Fossa. Una lite sfociata in un accoltellamento. Una città ormai, per molti fuori controllo, dove bande circolano indisturbate seminando panico tra i cittadini a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Uomo accoltellato in pieno centro

Quella che sembrava una semplice discussione, da quanto apprendiamo, è degenerata in una lite terminata con un accoltellamento. L’uomo ferito da alcuni fendenti all’addome sarebbe un italiano residente ad Abbiategrasso sulla Tiso Francesco Sul posto un ingente schieramento di forze dell’ordine Carabinieri, Polizia Locale, ambulanza, automedica e elisoccorso che è atterrato in uno spazio vicino al Castello.

Trasportato al Niguarda

La zona è stata immediatamente transennata per permettere le operazioni di soccorso. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e portato d’urgenza con l’eliambulanza al Niguarda di Milano in gravi condizioni.

In questo momento non è chiaro il motivo che ha scatenato la lite, gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi e le testimonianze utili per le indagine e per individuare l’autore dell’aggressione o gli autori, subito dopo fuggiti. L’area è monitorata anche dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere utili agli investigatori per ricostruire la sequenza dei fatti.

Quello di questo pomeriggio è l’ultimo fatto di cronaca che scuote l’intera comunità, che lede la tranquillità degli abbiatensi e genera un senso di insicurezza latente.