Abbiategrasso, prosegue la sanificazione delle strade per l’emergenza coronavirus: stilato il calendario degli interventi

Prosegue l’impegno di Amaga, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Da qui l’avvio, fin dalla scorsa settimana, di una serie di interventi di sanificazione delle strade tesi a contrastare l’epidemia in atto, interventi che proseguiranno per tutto il mese di marzo.

Interventi di sanificazione delle strade ad Abbiategrasso

A questo proposito, l’azienda ha stilato un calendario che tiene conto di alcuni criteri di fondo. Tutti gli interventi interessano in prevalenza aree cittadine con le seguenti caratteristiche: importante circolazione pedonale, concentrazione di persone (piazze, parcheggi, aree pedonali), presenza di strutture pubbliche (uffici comunali, scuole e chiese), aree residenziali con maggiore concentrazione di persone (supercondomini e case comunali). Il programma, beninteso, potrà essere integrato in caso di necessità o successive richieste.

Gli interventi verranno svolti secondo le seguenti modalità: il servizio di sanificazione è svolto da almeno due operatori di AMAGA con l’ausilio di una spazzatrice meccanica dotata di lancia. Il trattamento è effettuato mediante l’additivazione di un detergente disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento specificamente formulato e testato per l’eliminazione di batteri e virus dalle superfici. Il prodotto utilizzato è conforme alle prescrizioni ministeriali per la lotta contro il coronavirus. Tutti i servizi programmati saranno effettuati dalle ore 20 alle ore 23.30.

Il calendario

• Lunedì 09/03/2020: P.zza Cavour, Via Dell’uomo (scuola e ospedale), Via De Amicis, Via Mentana; Via Ticino, Parcheggio Fiera, Via Papa Giovanni XXIII.

• Giovedì 12/03/2020: Via Legnano, Via Di Dio, Via Galimberti; Via Fusè, Via Cervi, Via S. G. Bosco.

• Venerdì 13/03/2020: Via C. Cattaneo, Piazza Samek, Piazza Mussi, Via Donatori di Sangue; Via Sforza (1^ parte)

• Lunedì 16/03/2020: Via Verdi, Via della Folletta, Via Vivaldi, Via Boccherini, Via Donizzetti, Via Perosi.

• Giovedì 19/03/2020: Via Teotti, Via Santa Maria, Vicolo Magazzeno, C.so S. Martino, Via Pavia, Via Cairoli, Via Galilei, Via Da Vinci.

• Lunedì 23/03/2020: P.zza Via Veneto, Via Novara (fino farmacia), Via Toti, Piazzale Annunciata.

• Giovedì 26/03/2020: P.zza Castello, Via S. Carlo, Via Motta, c.so Matteotti, P.zza Marconi, Via Borsani, Via Misericordia, Via Piatti, Piazza S. Pietro.

• Lunedì 30/03/2020: Via T.Grossi, Via Vespucci, Via Colombo, Via Cocini, Via Saffi, Via Gozzadini, Via Bezzecca, P.zza XXV Aprile, Via Pisacane.

Si raccomanda ai residenti di non lasciare la macchina parcheggiata nelle aree interessate dal servizio di sanificazione al fine di consentire agli operatori di svolgere correttamente il proprio lavoro.

