Amaga: sanificazione del centro per arginare l’emergenza coronavirus

Amaga in campo per l’emergenza coronavirus. Previsto fin da questa sera un intervento straordinario di lavaggio e sanificazione del centro storico di Abbiategrasso.

Anche Amaga scende in campo per arginare l’emergenza coronavirus che nelle ultime ore, purtroppo, ha toccato da vicino anche Abbiategrasso con tre casi accertati, come confermato dal Sindaco Cesare Nai in un recente messaggio alla città. Da qui l’avvio di una serie di operazioni immediate di sanificazione e lavaggio del centro storico. Nel dettaglio da questa sera alle 20 è previsto un intervento straordinario da parte del Servizio Ambiente di Amaga con l’ausilio di una lancia in dotazione alla spazzatrice.

Le vie interessate

L’intervento coinvolgerà P.zza Castello, C.so Matteotti, P.zza Marconi, Via XX Settembre, Via Annoni, Via Cantù, C.so Italia e C.so S. Pietro. Inoltre, da domani è previsto che, la minispazzatrice operante nel centro storico, utilizzerà esclusivamente prodotti sanificanti nello svolgimento del suo servizio.

I commenti del sindaco e del presidente Bonasegale

“In questo momento delicato che sta toccando anche nostra comunità – sottolinea il Sindaco Cesare Nai – intendo rivolgere un plauso alla nostra Azienda e ai suoi operatori che stanno mettendo in campo risposte pronte per l’igienizzazione degli ambienti cittadini, dando così un prezioso contributo nella salvaguardia della salute pubblica”. “Come Amaga – conclude il Presidente Piero Bonasegale – lavoriamo a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e ci siamo premurati di fornire immediatamente le contromisure adeguate. Tutti in questi giorni siamo chiamati ad uno sforzo in più con grande impegno e senso di responsabilità. Questo vale ancor di più per un’azienda di pubblica utilità come la nostra che ha nel suo Dna e nella sua missione quotidiana l’esclusivo servizio ai cittadini”.

