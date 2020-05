Abbiategrasso, i mussulmani festeggiano la fine del Ramadan VIDEO

Abbiategrasso, i mussulmani festeggiano la fine del Ramadan. L’Amministrazione comunale di centrodestra guidata da Cesare Nai ha concesso al centro culturale Alif Baa uno spazio per la festa islamica dell’Eid (lo stadio comunale di viale Sforza) e la comunità del territorio si è presentata numerosa all’appuntamento, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Abbiategrasso, i musulmani festeggiano la fine del Ramadan

Tantissimi gli islamici accorsi per la preghiera, unica nel territorio a livello comunitario: si stimano oltre 500 persone tra uomini e donne. Il centro culturale abbiatense ha gestito l’evento nel rispetto delle nuove regole: guanti, mascherina, tappeto per la preghiera rigorosamente personale, distanza di un metro e divieto di portare i bimbi sotto i 4 anni,per evitare assembramenti. Controllo all’ingresso della temperatura, Polizia Locale e volontari hanno presidiato l’evento.

Centinaia i presenti, regole rispettate

Le file, solitamente compatte, si sono distanziate. Distribuiti presidi per chi non li aveva. Sermone dell’imam in arabo, poi tradotto. Una grande testimonianza di fede per la ricca comunità islamica, che dopo la preghiera, si è ordinatamente mossa verso l’uscita in fila indiana. Nessun fedele ha stretto la mano o abbracciato i fratelli, come si usa solitamente in queste cerimonie.

A Magenta, il parroco fa gli auguri ai mussulmani, che non hanno chiesto spazi.

TORNA ALLA HOME