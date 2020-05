Fine Ramadan: gli auguri del parroco VIDEO

Fine Ramadan: gli auguri del parroco. A Magenta don Giuseppe Marinoni continua il suo dialogo interreligioso: dopo la preghiera comunitaria di cinque fedi in piazza, ha voluto fare, sul sagrato della Basilica, un augurio speciale ai fratelli islamici per il giorno della festa del Eid ul Fitar (festa di fine Ramadan), che cade oggi 24 maggio.

Fine Ramadan: gli auguri del parroco

Gli auguri sono giunti in anticipo, in un video girato dal parroco di Magenta Don Giuseppe Marinoni sabato 23 coi referenti della comunità, tra cui Ayub Akhter, presidente dell’associazione Abu Bakar, che proprio qualche giorno fa aveva detto di non voler complicare il momento delicato con richieste per spazi di preghiera.

Il grazie della comunità islamica

Il sacerdote ha toccato il tema della preghiera in famiglia, quest’anno, invece del tradizionale ritrovo comunitario. “Al don va un immenso Ringraziamento per continuare questa fratellanza che ormai è molto solida a Magenta tra la comunità cristiana e mussulmana- si legge in un post del portavoce Munib Ashfaq – Un ringraziamento speciale va al nostro presidente, sempre pronto a dialogare con chiunque abbia nel cuore il bene di Magenta e della tua sua comunità multiculturale”. Lo slogan è #magentaunita, a testimonianza dell’amicizia consolidata tra le comunità.

TORNA ALLA HOME