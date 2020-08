Abbiategrasso, ciclista investito: arrivano i soccorsi

Abbiategrasso, un ciclista è sato investito nella serata di ieri, venerdì 21 agosto 2020, in via Grossi.

Ciclista investito in via Grossi ad Abbiategrasso

Un uomo di 57 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in via Grossi ad Abbiategrasso intorno alle 19.50 di ieri, venerdì 21 agosto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che l’ambulanza è giunta in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per capire le dinamiche dell’incidente. Dopo i primi soccorsi, il ciclista 57enne è stato trasportato all’ospedale di Rozzano in codice giallo.

